РАСТРОВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2D СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ И ФОНОВ

Ссылка на портфолио с моими работами ниже:

https://www.behance.net/tahmann

https://drive.google.com/drive/folders/1-tnNW4ZH_37MAVjrpQtridJWqF8bEEYc

Разработка персонажей от элементов гардероба до полного дизайна; отрисовка в полный рост, по пояс или портрет, в разных ракурсах и с другой одеждой/элементами.

Работаю на основе ваших рефенсов, вашего описания или на примерах иллюстраций, которые вам нравятся, создавая индивидуальный дизайн.

Чтобы выполнить ваш заказ, мне необходимо знать четкое описание персонажа, желательно с прикреплением референсов/фотографий, которые отражают ваше представление о том, что вы хотите.

Для лучшего понимания, желательно предоставить также пример работы, стиль которой вам нравится, чтобы итоговый вариант персонажа совпадал с вашими представлениями максимально.