Thomas1986

Занимаюсь Питоном более 6 лет. Пишу: Discord, TG, VK ботов. Парсинг данных (API, Requests, Selenium). Backend на популярных фреймворках (Flask, FastAPI). Взаимодействие с СУБД (Sqlite3, MySQL, PostgresSQL), в основном использую SQLAlchemy ORM из-за ее гибкости и удобстве в использовании. С уверенностью берусь за любой проект на Питоне. Взгляните на мои проекты ниже в портфолио!