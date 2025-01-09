Thomas1986

Middle Python 6 years
Обо мне:
Middle Python Опыт 6 лет
Специализация: Парсеры, чат-боты, работа с API, различные скрипты, работа с СУБД
Занимаюсь Питоном более 6 лет. Пишу: Discord, TG, VK ботов. Парсинг данных (API, Requests, Selenium). Backend на популярных фреймворках (Flask, FastAPI). Взаимодействие с СУБД (Sqlite3, MySQL, PostgresSQL), в основном использую SQLAlchemy ORM из-за ее гибкости и удобстве в использовании. С уверенностью берусь за любой проект на Питоне. Взгляните на мои проекты ниже в портфолио!
С чем работаю:
Requests
Selenium
SQLAlchemy2 (Core, ORM)
Aiogram 2/3
Telethon
Sqlite3, MYSQL, PostgersSQL
FastAPI
Flask
Polars (Data Science)
Telegram: https://t.me/Thomas_Stew
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