Thomas1986

Томас Thomas1986

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Middle Python 6 years

Обо мне:

  • Middle Python Опыт 6 лет

  • Специализация: Парсеры, чат-боты, работа с API, различные скрипты, работа с СУБД

  • Занимаюсь Питоном более 6 лет. Пишу: Discord, TG, VK ботов. Парсинг данных (API, Requests, Selenium). Backend на популярных фреймворках (Flask, FastAPI). Взаимодействие с СУБД (Sqlite3, MySQL, PostgresSQL), в основном использую SQLAlchemy ORM из-за ее гибкости и удобстве в использовании. С уверенностью берусь за любой проект на Питоне. Взгляните на мои проекты ниже в портфолио!

С чем работаю:

  • Requests

  • Selenium

  • SQLAlchemy2 (Core, ORM)

  • Aiogram 2/3

  • Telethon

  • Sqlite3, MYSQL, PostgersSQL

  • FastAPI

  • Flask

  • Polars (Data Science)

Telegram: https://t.me/Thomas_Stew