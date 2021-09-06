О себе:

Здравствуйте, меня зовут Александр.

Окончил курсы по HTML и CSS. На данный момент активно изучаю JavaScript, по которому на данный момент прохожу курс.Ссылка на диплом, который подтверждает об успешном окончании курса: https://glo-academy.org/pl/142720045?gcmes=13801097130Умею верстать сайты по макету из Figma, Adobe Photoshop, Adobe XD, Adobe Illustrator.Знаю как правильно экспортировать необходимую графику из макета без потери качества, как доставать шрифты и узнавать необходимые отступы для дальнейшего использования в проекте. Также был опыт верстки и без макета. Моя верстка адаптивная и кроссбраузерная. Если в макете не имеется версии для смартфонов и планшетов, то могу адаптировать макет самостоятельно. Также проверяю верстку на всех популярных браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex, Opera.Умею верстать сайт точно по макету пиксель в пиксель, используя расширение Pixel Perfect в браузере. Также моя верстка успешно проходит валидацию.Знаю и использую методологию БЭМ, которая очень удобная и информативная. Также применяю препроцессор SASS, с которым стили задавать намного быстрее и комфортнее.Умею использовать сторонние библиотеки, например что бы добавить красивую анимацию на сайте, настроить под мои нужды различные слайдеры и т.п.Знаю как настраивать хостинг, привязывать домен и регистрировать SSL-сертификат.Готовый сайт проверяю на скорость загрузки с помощью сервиса Google PageSpeed Insights. Так же умею пользоваться Git'ом, весь процесс сохраняю на репозитории на GitHub.Мои работы:https://vorushilo.ru/bookstore/https://vorushilo.ru/tour-plan/https://vorushilo.ru/mua-dana/Первая работа - мой дипиломный проект. Вторая - проект, который делал в ходе обучения.Третья - проект, который сделал для знакомой, которая занимается макияжем. Макета не было, дизайн придумал сам. Я постоянно развиваюсь в этом направлении, не стою на месте. Хочу познавать как можно больше и развиваться с каждым днём.