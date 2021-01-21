Thorty

Максим Титов Thorty

 
29 летЭстония/Таллинн
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Мультимедия креатив

Зовут Максим Титов.

Занимаюсь созданием роликов на различные темы от трэвел влогов, до постановочных видео клипов.  Режиссирую, занимаюсь операторской работой, сценарии тоже в ходу, генератор идей, а так же монтажер на все случаи жизни.

Опыт в работе 10 лет.

Имеется аппаратура для съемок:

  • Sony a-5000
  • Xiaomi Action Camera 4K
  • Штатив
  • SteadyCam Zhyuin crane-m
  • Осветитель компактный. 5000К - 3000К светосила
Монтирую ролики:

  • Adobe Premiere Pro
  • Adobe After Effects
Так же владею Photoshop и могу создать из обычной серой фотографии, теплую воодушевляющую конфетку.

Примеры работ можно посмотреть как в инстаграмме, так и на ютубе.

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