Мультимедия креатив
Зовут Максим Титов.
Занимаюсь созданием роликов на различные темы от трэвел влогов, до постановочных видео клипов. Режиссирую, занимаюсь операторской работой, сценарии тоже в ходу, генератор идей, а так же монтажер на все случаи жизни.
Опыт в работе 10 лет.
Имеется аппаратура для съемок:
- Sony a-5000
- Xiaomi Action Camera 4K
- Штатив
- SteadyCam Zhyuin crane-m
- Осветитель компактный. 5000К - 3000К светосила
- Adobe Premiere Pro
- Adobe After Effects
Примеры работ можно посмотреть как в инстаграмме, так и на ютубе.
Портфолио
- Съемка и монтаж проекта158 просмотров
- Ретуш синяков141 просмотр
- Reaper - Один88 просмотров
- Игорь Лесков - Забудем149 просмотров
- Reaper - Not Stress78 просмотров
- Музыкальный видео клип73 просмотра