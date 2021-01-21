Мультимедия креатив

Зовут Максим Титов.

Занимаюсь созданием роликов на различные темы от трэвел влогов, до постановочных видео клипов. Режиссирую, занимаюсь операторской работой, сценарии тоже в ходу, генератор идей, а так же монтажер на все случаи жизни.

Опыт в работе 10 лет.

Имеется аппаратура для съемок:

Sony a-5000

Xiaomi Action Camera 4K

Штатив

SteadyCam Zhyuin crane-m

Осветитель компактный. 5000К - 3000К светосила

Монтирую ролики:

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Так же владею Photoshop и могу создать из обычной серой фотографии, теплую воодушевляющую конфетку.

Примеры работ можно посмотреть как в инстаграмме, так и на ютубе.

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