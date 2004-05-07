Работаю с текстами

Студент, ищу подработку. Имею опыт работы с текстами, занимаюсь рерайтингом, копирайтингом, продвижением Вашего продукта в социальных сетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте, TikTok, Telegram). Имею доступ к работе с использованием VPN-сервисов. Обучен работе в сфере продаж, рекламе (SMM). Слежу за трендами, знаю, что актуально среди молодёжи и более старшего поколения, потому смогу найти подход к любой целевой аудитории. Выполняю работу в срок, подхожу к вопросу ответственно и с умом.