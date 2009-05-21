Рерайт, копирайт, постинг

Всем, здравствуйте!

Я студентка - дипломница. Заканчиваю Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса

(ранее он был Московским Государственным Университетом Сервиса, факультет Экономики Сервиса) по специальности "менеджмент организации".

Имею среднее-специальное образование по специальности "менеджер в турфирме".

Но больше всего я люблю творчество, поэтому и отправилась в свободное фриланс-плавание.