Рерайт, копирайт, постинг
Всем, здравствуйте!
Я студентка - дипломница. Заканчиваю Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса
(ранее он был Московским Государственным Университетом Сервиса, факультет Экономики Сервиса) по специальности "менеджмент организации".
Имею среднее-специальное образование по специальности "менеджер в турфирме".
Но больше всего я люблю творчество, поэтому и отправилась в свободное фриланс-плавание.
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