Долго, дорого, качественно

Обо мне

Телефон: 8 (993) 007-18-96

E-mail: [email protected]

Сайт: https://tichiy.ru/

Семейное положение: женат, есть дети

Опыт работы: 15+ лет

Основное направление деятельности: разработка сайтов под ключ, поддержка, оптимизация.

Предпочитаемая форма занятости: удаленная почасовая работа. Мои навыки идеально подойдут как для разработки новых проектов так и для поддержки/совершенствования уже существующих.

Официально оформлен как самозанятый. Выпускаю чеки как для физ. лиц, так и организаций. Есть возможность заключения договора, правда удаленная (согласовываем договор, я его печатаю, подписываю, отправляю вам)

За моими плечами более 95+ успешных прибыльных проектов. Стоимость часа работы 1500 руб.

Технологии:

Основная специализация - сайты на Битрикс и Битрикс24. ИРазбираюсь в скоростной оптимизации сайтов. Имею опыт администрирования CENT OS7 серверов с Bitrix Virtual Machine 7+

Эксперт в основных front-end технологиях HTML, CSS, Javascript. Основная связка с которой работаю в 85% случаев: PHP 7 + CSS (SASS\LESS) + HTML5 + Javascript + MYSQL + Git. Отлично знаю Битрикс и хорошо Битрикс24. Владею навыками по разработке современного графического дизайна топового уровня, знаю и применяю: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SVG, инфографику, технический дизайн. Есть успешный опыт создания внутренних CRM компаний.

Богатый опыт: в качестве ведущего программиста и team lead, работы в команде, самостоятельной разработки, коммерческой разработки, разработки веб-интерфейсов, разработки магазинов и корпоративных порталов, поддержки продуктов.

Использую любую удобную заказчику систему контроля работ.

В качестве систем контроля версий предпочитаю Gitlab.

Иностранные языки: английский технический, русский в совершенстве

К лучшим работам могу отнести:

https://love-piano.ru/ - быстрый и идеально отполированный интернет-магазин на Битрикс

https://uptohome.ru/ - сайт недвижимости на полностью самописной cms

https://stroytorg.market/calc/gazobeton/ - js native калькулятор на фабричных функциях и самописным php ядром

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О себе:

Ответственность, исполнительность, серьезное отношение к работе, коммуникабельность, обучаемость, усидчивость, активность, настойчивость.

Постоянно работаю над собой и повышаю свою квалификацию, не только слежу и повторяю лучшие решения в своей области деятельности, но и стараюсь превзойти их. Легко обучаем, а накопленный багаж знаний позволяет быстро вникать в новые задачи и технологии.