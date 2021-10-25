Пишу отличные уникальные тексты по медицине, психологии, фитнесу и вопросам борьбы с лишним весом. Низкая цена за отличное качество!

Здравствуйте, меня зовут Чос Евгений Александрович.

Пишу различные статьи уже с января 2014 года, в основном для сайта МедУнивер и других изданий по темам медицины, финансов, фитнеса, бытовой техники и ремонта. С образцами моих статей можно ознакомиться здесь:

http://ecouniver.com/economik-rasdel/bdk/8390-sovremennye-problemy-kreditovaniya-naseleniya-v.html

http://meduniver.com/Medical/profilaktika/xudeem_s_pomochiu_velosipeda.html

http://meduniver.com/Medical/Ginecologia/svechi_dlia_lechenia_vospalenia_iaichnikov.html

http://meduniver.com/Medical/Ginecologia/kapsuli_utragestan.html

http://meduniver.com/Medical/Psixology/genchina_za_rulem.html

http://dommedika.com/phisiology/kak_polzovatsia_kondicionerom.html

http://meduniver.com/Medical/Psixology/psixologia_postelnogo_belia.html

http://meduniver.com/Medical/Ginecologia/kak_primeniat_postinor_i_opasnost.html

Всего за время моей работы автором опубликовали не одну сотню моих статей.

О себе – живу в Симферополе, Республика Крым, женат, детей нет. О таком заработке, честно говоря, знал уже давно, но серьезно заинтересовался этим только после того, как наткнулся на объявление в социальной сети. Так как на тот момент я уже имел школьный и отчасти студенческий успешный опыт написания небольших докладов и презентаций по медицине, то решил попробовать. В результате стал публиковать по 2-3 статьи в день при заработке в 200-300 рублей. Поначалу мне этого хватало, к тому же, я печатал относительно медленно, и на большее количество статей просто не хватало времени. Однако в настоящий момент я стал работать быстрее, да и нагрузка в плане учебы стала намного меньше, поэтому теперь я в поисках путей расширения своей работы, а самое главное – получение именно реального авторского стажа, который я не мог получить, работая только на одну организацию. По этой причине я и обратился к этому ресурсу, так как мне кажется, что именно здесь я смогу не только заработать, но и получить достойный профессиональный рост.

Меня привлекают тематики по медицине (в том числе и женское здоровье, лечение женских заболеваний, контрацепция), бытовая техника в доме, фитнес и похудение, косметика, финансы. Возможно (при необходимости) совмещение нескольких разделов в одной статье.

Мои контактные данные –тел. +79780761325, e-mail – [email protected], скайп - evgeniy112351