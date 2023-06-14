﻿Начинающий фрилансер! Учусь, готов работать за опыт и хороший отзыв, но от вознаграждения не откажусь, если все выполнил отлично!

Специализируюсь в основном в:

Обработке фотографий

ВИдеомонтаж

Перевод с Английского на Русский, уровень английского - B1

Есть опыт создания логотипов и баннеров

Каждый день учусь чему-то новому, хочу работать в этой сфере.

Общителен, все вопросы с заказчиками проговариваю и решаю, любые недоработки решаю, переделываю (в рамках разумного), даже после сдачи, ценю каждого заказчика.