Tina_P

Татьяна Tina_P

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайнер интерьера, визуализатор.

3D дизайнер, дизайнер интерьера.

-3D моделирование, визуализация;

-планировочные решения интерьера;

-эскизные варианты помещений;

-разработка рабочих чертежей;

-подбор мебели, сантехники, напольных, настенных и потолочных покрытий;

-3D-визуализация интерьера помещений;

-декорирование.

Образование:

2008 - 2010 Государственная академия руководящих кадров культуры и

искусств, специальность «Дизайнер интерьера».

2004 - 2008 Технологический колледж,

специальность «Дизайнер окружающей среды».

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Навыки:

Уверенный пользователь 3Ds max+VRay, Corel Draw, Adobe Photoshop, PRO100 Microsoft Office.

Работа с различными типами заказчиков, анкетирование, ведение переговоров

разработка концепции интерьера, ведение всей сопутствующей документации

Умение рисовать от руки, создавать чертежи

Знание иностранных языков:

Английский Intermediate

Личные качества:

Ориентация на высокое качество работы

и достижение поставленной цели

Самоорганизованность

Ответственность

Коммуникабельность

Буду рада сотрудничеству с Вами!

Открыта для общения и рада буду ответить на Ваши вопросы.

[email protected]

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Отзывы заказчиков

ideni
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
20 отзывов
$15
10 баллов
13 лет назад
Визуализация планировок квартир
Очень доволен работой. Все оперативно, качественно и в срок. Приятно работать, уверен, что не в последний раз.
Отличный и приятный заказчик! Задание было поставлено четко, оплата своевременна. От работы только положительные эмоции! Буду рада продолжению сотрудничества ;)
Ответный отзыв
Vetrov_A
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Дизайн ванной комнаты
Проект выполнила на отлично! Очень доволен результатом. Качественно и точно в срок. Отлично нашли взаимопонимание. От работы только положительные эмоции! Всем рекомендую! Спасибо!
Отличный заказчик! Грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Работать с ним одно удовольствие!
Ответный отзыв
3D-графика
2 отзыва
от $1
#74
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $1
#56