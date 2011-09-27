3D дизайнер, дизайнер интерьера.
-3D моделирование, визуализация;
-планировочные решения интерьера;
-эскизные варианты помещений;
-разработка рабочих чертежей;
-подбор мебели, сантехники, напольных, настенных и потолочных покрытий;
-3D-визуализация интерьера помещений;
-декорирование.
Образование:
2008 - 2010 Государственная академия руководящих кадров культуры и
искусств, специальность «Дизайнер интерьера».
2004 - 2008 Технологический колледж,
специальность «Дизайнер окружающей среды».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Навыки:
Уверенный пользователь 3Ds max+VRay, Corel Draw, Adobe Photoshop, PRO100 Microsoft Office.
Работа с различными типами заказчиков, анкетирование, ведение переговоров
разработка концепции интерьера, ведение всей сопутствующей документации
Умение рисовать от руки, создавать чертежи
Знание иностранных языков:
Английский Intermediate
Личные качества:
Ориентация на высокое качество работы
и достижение поставленной цели
Самоорганизованность
Ответственность
Коммуникабельность
Буду рада сотрудничеству с Вами!
Открыта для общения и рада буду ответить на Ваши вопросы.
Портфолио
- Без названия302 просмотра
- Без названия569 просмотров
- Без названия576 просмотров
- Без названия497 просмотров
- Без названия609 просмотров
- Без названия473 просмотра
- Без названия516 просмотров
- Проект гостиной458 просмотров
- Проект кухни469 просмотров
- Проект кухни592 просмотра
- Проект кухни444 просмотра
- Проект гостиной388 просмотров