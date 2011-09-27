Дизайнер интерьера, визуализатор.

3D дизайнер, дизайнер интерьера.

-3D моделирование, визуализация;

-планировочные решения интерьера;

-эскизные варианты помещений;

-разработка рабочих чертежей;

-подбор мебели, сантехники, напольных, настенных и потолочных покрытий;

-3D-визуализация интерьера помещений;

-декорирование.

Образование:

2008 - 2010 Государственная академия руководящих кадров культуры и

искусств, специальность «Дизайнер интерьера».

2004 - 2008 Технологический колледж,

специальность «Дизайнер окружающей среды».

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Навыки:

Уверенный пользователь 3Ds max+VRay, Corel Draw, Adobe Photoshop, PRO100 Microsoft Office.

Работа с различными типами заказчиков, анкетирование, ведение переговоров

разработка концепции интерьера, ведение всей сопутствующей документации

Умение рисовать от руки, создавать чертежи

Знание иностранных языков:

Английский Intermediate

Личные качества:

Ориентация на высокое качество работы

и достижение поставленной цели

Самоорганизованность

Ответственность

Коммуникабельность

Буду рада сотрудничеству с Вами!

Открыта для общения и рада буду ответить на Ваши вопросы.

[email protected]