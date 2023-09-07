Разработка приложений на flutter / dart. Android, IOS.

Меня зовут Михаил, являюсь Flutter/Dart разработчиков уровня Middle+ , так же занимаюсь созданием сайтов под ключ. Имею опыт коммерческой разработки в 3 года. Начал свой путь в 2019 году на Java, в последствии перешёл на Flutter. Разрабатываю приложения под Android/iOs любой сложности "под ключ". Бесплатная консультация!!! Прайс лист на самые популярные услуги: Вёрстка экрана под смартфон - от 350 до 700 рублей за экран Вёрстка под все платформы (адаптивная) - от 700 рублей за экран Разработка дизайна "под ключ" - от 3000 рублей за экран Подключение REST API к приложению - от 3000 рублей Подключение оплаты в приложении (сторонние сервисы с API) - 7500 рублей Публикация в Play Market (Android) - от 3500 рублей Публикация в App Store (iOS) - от 5500 рублей Разработка сайта визитки - от 3000 рублей