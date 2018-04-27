Правка текстов. Расшифровка аудио и видеозаписей
Специалист по транскрибации аудио/видео в текст:
В моем активе:
— более 20 фриланс-проектов, транскрибация более 5 часоввидео и 30 часов аудио.
Сотрудничая со мной, вы получаете качественную работу,выполненную точно в оговоренные сроки!
Мои преимущества: Грамотность, хороший слог и структура текста -вот результаты моей работы над материалом. С вашей стороныважно информативное
ТЗ (или исходные данные для совместного составления ТЗ), и ответы на вопросы,
которые могут возникнуть в процессе выполнения.
Стоимость моей работы оговаривается индивидуально.
Способы оплаты:
1. Банковская карта Сбербанк
2. Номер телефона
Обращайтесь:
E-mail: [email protected]
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Транскрибация
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$73/час
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