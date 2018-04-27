Правка текстов. Расшифровка аудио и видеозаписей

Специалист по транскрибации аудио/видео в текст:

В моем активе:

— более 20 фриланс-проектов, транскрибация более 5 часоввидео и 30 часов аудио.

Сотрудничая со мной, вы получаете качественную работу,выполненную точно в оговоренные сроки!

Мои преимущества: Грамотность, хороший слог и структура текста -вот результаты моей работы над материалом. С вашей стороныважно информативное

ТЗ (или исходные данные для совместного составления ТЗ), и ответы на вопросы,

которые могут возникнуть в процессе выполнения.

Стоимость моей работы оговаривается индивидуально.

Способы оплаты:

1. Банковская карта Сбербанк

2. Номер телефона

Обращайтесь:

E-mail: [email protected]

https://vk.com/id143247548