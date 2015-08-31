Все, что нас не ломает, делает сильнее!
Здравствуйте, уважаемые заказчики! Пишу статьи более шести лет. В общей сложности портфель работ достиг 1,5 тыс. Есть опыт работы в журналах - брала интервью, писала обзоры модных тенденций. При желании предоставлю вам пример практически на любую тему. Исключения: IT-технологии, программы, казино, машины и все, что с ними связано. Наиболее легкими и красивыми получаются статьи по женской тематике, описания и аннотации к фильмам и книгам, на медицинскую тему без глубокого погружения. Также занимаюсь транскрибацией текстов, записью вебинаров.
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
10 лет назад
Спасибо! Очень хорошая работа, выполненная с душой. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик и просто отзывчивый человек! Задание поставлено четко и понятно, оплата выполнена мгновенно! Рекомендую)
Озвучивание
1 отзыв
$10/час
от $1от 2 дней
#38
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
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