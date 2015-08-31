Все, что нас не ломает, делает сильнее!

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Пишу статьи более шести лет. В общей сложности портфель работ достиг 1,5 тыс. Есть опыт работы в журналах - брала интервью, писала обзоры модных тенденций. При желании предоставлю вам пример практически на любую тему. Исключения: IT-технологии, программы, казино, машины и все, что с ними связано. Наиболее легкими и красивыми получаются статьи по женской тематике, описания и аннотации к фильмам и книгам, на медицинскую тему без глубокого погружения. Также занимаюсь транскрибацией текстов, записью вебинаров.