Александр Тютюнов TjutjunovTjutjunov
31 годУкраина/Харьков
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
FrontEnd Developer
Верстка сайтов
ЧТО ДЕЛАЮ?
Верстка сайтов любой сложности, под различные системами управления контентом. На выходе гарантирую чистый и валидный код.
НАВЫКИ
Верстка: Gulp, HTML5, CSS3 ( SASS / SCSS ), jQuery.
Программирование: JavaScript
Системы управления контентом: WordPress.
СХЕМА РАБОТЫ
Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 0% --- Работа --- Оплата 100% --- Все исходники, пароли, логины - предоставляю.
КОНТАКТЫ
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Онлайн с 10 до 20 по Киеву, выходные: суббота, воскресенье.