FrontEnd Developer

Верстка сайтов

ЧТО ДЕЛАЮ?

Верстка сайтов любой сложности, под различные системами управления контентом. На выходе гарантирую чистый и валидный код.



НАВЫКИ

Верстка: Gulp, HTML5, CSS3 ( SASS / SCSS ), jQuery.

Программирование: JavaScript

Системы управления контентом: WordPress.



СХЕМА РАБОТЫ

Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 0% --- Работа --- Оплата 100% --- Все исходники, пароли, логины - предоставляю.



КОНТАКТЫ

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Онлайн с 10 до 20 по Киеву, выходные: суббота, воскресенье.