Ищу копирайтера. Пишите в личку.

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный полезному интерфейсу в интернете, в также заработке удаленно.В основном нужно будет писать статьи про программы, соц.сети и как ими пользоваться, а также заработку в сети. Очень часто нужно будет писать про то как пользоваться программой.Желательно чтобы вы разбирались в этой тематике.Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будетразвиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены. Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов, возможно больше.Дальнейшие детали в личной переписке.