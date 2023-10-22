Виготовляю вироби зі шкіри ручної роботи. Художнє оформлення в різних стилях: різьба, пірографія, тиснення.

Різні найменування та складність. Ознайомитись можна за посиланням: https://www.instagram.com/artfolkgoodsleathercraft/

Практикуючий актор дубляжу та озвучування. Закінчив базовий курс студії FILM.UA ("Так треба продакшн")

Маю зразки робіт курсу та власні напрацьовані приклади:https://www.youtube.com/watch?v=ZqCikkHC098https://youtu.be/vnc82i9pVso https://youtu.be/mbkxk5Ectck https://youtu.be/lpGNOnyWRAo https://youtu.be/u8-xxC1854Y https://youtu.be/MuTiHcu5Wfk Gnomeo i Julietta_1gr_mix (1)_2.mp4 https://youtu.be/ThMWKNApzX4 https://youtu.be/P5RoyOfDtnw