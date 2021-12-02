Антон Михайлов Tochka-FocusaTochka-Focusa
NaN летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Продающий дизайн для вашего бизнеса!
Здравствуйте!
Меня зовут Антон Михайлов.
Я представляю студию графического дизайна Точка-Фокуса.
Мы решаем задачи заказчиков по конвертации потенциальных клиентов, создавая
современные, лаконичные и креативные дизайны каталогов, брошюр, дизайн и
верстку сайтов.
Обязательно зайдите на наш сайт, где вы получите много полезной информации о
процессе создания дизайнов как полиграфической так и Веб продукции. Не
пожалеете))
Ждем вас в гости: tochka-focusa.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Каталоги: дизайн и верстка – коллаж49 просмотров
- Брошюры: дизайн и верстка – коллаж42 просмотра
- Веб сайты: дизайн и верстка – коллаж23 просмотра
- Дизайн и верстка каталога – оборудование40 просмотров
- Дизайн и верстка каталога – инструменты37 просмотров
- Дизайн и верстка каталога – ювелирные украшения34 просмотра
- Дизайн и верстка каталога – мебель39 просмотров
- Дизайн и верстка каталога – велосипеды25 просмотров
- Дизайн и верстка каталога – туристический33 просмотра
- Дизайн и верстка каталога – освещение20 просмотров
- Дизайн и верстка каталога – инструменты31 просмотр
- Дизайн и верстка каталога – керамика21 просмотр