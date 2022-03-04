Визуализатор

Создаю проекты чтобы заказчику было понятно расположение его дома на участке, расположение комнат, дверей, окон в самом доме или квартире,

размещение мебели и оборудования.

Проекты корпусной мебели также помогают воплотить на экране, а затем и в

реальности созданный в воображении образ, учесть все размеры и

размещение.

Создаю 3D-макеты домов, участков, корпусной мебели.

Работаю в программах: ArchiCAD и ПРО100.