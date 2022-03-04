Визуализатор
Создаю проекты чтобы заказчику было понятно расположение его дома на участке, расположение комнат, дверей, окон в самом доме или квартире,
размещение мебели и оборудования.
Проекты корпусной мебели также помогают воплотить на экране, а затем и в
реальности созданный в воображении образ, учесть все размеры и
размещение.
Создаю 3D-макеты домов, участков, корпусной мебели.
Работаю в программах: ArchiCAD и ПРО100.
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Портфолио
- План36 просмотров
- Фотообои28 просмотров
- Беседка26 просмотров
- Проект дома и земельного участка33 просмотра
- Кухонный гарнитур15 просмотров
- Столик - драконы14 просмотров
- Эскиз кухни39 просмотров