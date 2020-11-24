Tomiris2020

Фаина Tomiris2020

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Отрисовка векторной графики.Аватарка в рисованом стиле

Моё имя ФАИНА, и я художник. Необычный рисунок без проблем. Любую фантазию возможно реализовать,а вернее нарисовать. Могу нарисовать вас в стиле мультика,шарж, карикатуры

Портфолио