Отрисовка векторной графики.Аватарка в рисованом стиле
Моё имя ФАИНА, и я художник. Необычный рисунок без проблем. Любую фантазию возможно реализовать,а вернее нарисовать. Могу нарисовать вас в стиле мультика,шарж, карикатуры
Портфолио
- Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW,64 просмотра
- Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW,89 просмотров
- Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW,72 просмотра
- Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW,70 просмотров
- Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW,49 просмотров
- Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW,58 просмотров