Отрисовка векторной графики.Аватарка в рисованом стиле

Моё имя ФАИНА, и я художник. Необычный рисунок без проблем. Любую фантазию возможно реализовать,а вернее нарисовать. Могу нарисовать вас в стиле мультика,шарж, карикатуры