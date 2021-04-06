Tommy-S

Артем Tommy-S

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сотрудничество со мной – это верное решение для Вашего бизнеса!

Преимущества работы со мной: 

1. Профессиональный подход

2. Наличие ИП, работа по договору

3. Соблюдение сроков и обязательств

4. Железное здоровье и вежливое общение

5. Я заинтересован в успехе Вашего дела!

Опыт работы более 10 лет. Вхожу в ТОП 100 фрилансеров на портале https://www.fl.ru/users/tommy-s/

P.S. 

Дослужился до того, что от моего имени стали орудовать мошенники. Дорогие клиенты, будьте внимательны! Мой скайп ArtemLenin без всяких точек, запятых, тире, нижних подчеркиваний и т.д. Мой телеграмм @tommymartini Моя почта [email protected] Во избежание недоразумений сначала пишите на почту или в личные сообщения!

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