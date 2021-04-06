Сотрудничество со мной – это верное решение для Вашего бизнеса!
Преимущества работы со мной:
1. Профессиональный подход
2. Наличие ИП, работа по договору
3. Соблюдение сроков и обязательств
4. Железное здоровье и вежливое общение
5. Я заинтересован в успехе Вашего дела!
Опыт работы более 10 лет. Вхожу в ТОП 100 фрилансеров на портале https://www.fl.ru/users/tommy-s/
P.S.
Дослужился до того, что от моего имени стали орудовать мошенники. Дорогие клиенты, будьте внимательны! Мой скайп ArtemLenin без всяких точек, запятых, тире, нижних подчеркиваний и т.д. Мой телеграмм @tommymartini Моя почта [email protected] Во избежание недоразумений сначала пишите на почту или в личные сообщения!
Действие аккаунта приостановлено!
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