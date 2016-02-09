Tony_Gostev

Антон Tony_Gostev

 
33 годаУкраина/Луганск
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создания сайтов/графика (растр/кривые)
  • Создание лендингов;
  • Отрисовка графики в кривых;
  • Обработка фото в Photoshop;
  • Дизайн визиток;
Скилы :

  • Photoshop;
  • Corel Draw;
  • Open Cart;
  • Joomla;
  • Drupal;
  • HTML;
  • CSS;
  • PHP;
  • JS;
PHPJavascriptHTMLCSSJoomlaDrupalPhotoshop
Отзывы заказчиков
artpronin
Артур 
47 летГермания
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Перевести из png в svg
Несмотря на некрупную работу, которую обычно не любят)), выполнил качественно, дотошно и быстро, как настоящий профессионал. Рекомендую.
Отлично сработались, хороший работодатель.
Ответный отзыв