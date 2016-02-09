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Антон
Tony_Gostev
Tony_Gostev
33 года
Украина
/
Луганск
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
Создания сайтов/графика (растр/кривые)
Создание лендингов;
Отрисовка графики в кривых;
Обработка фото в Photoshop;
Дизайн визиток;
Скилы :
Photoshop;
Corel Draw;
Open Cart;
Joomla;
Drupal;
HTML;
CSS;
PHP;
JS;
PHP
Javascript
HTML
CSS
Joomla
Drupal
Photoshop
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Артур
artpronin
47 лет
Германия
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
1 отзыв
$2
10 баллов
8 лет назад
Перевести из png в svg
Несмотря на некрупную работу, которую обычно не любят)), выполнил качественно, дотошно и быстро, как настоящий профессионал. Рекомендую.
Отлично сработались, хороший работодатель.
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Отзывы заказчиков
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