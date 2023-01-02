Привет! Я frontend-разработчик со стажем)
Привет, меня зовут Илья!
И я готов сделать для вас любой сайт по вашему ТЗ
- Что я делаю?
|| Создание сайта под ключ
|| Верстка отдельных страниц
|| Натяжка верстки на WP
|| Верстка сайта
|| Верстка многостраничного сайта
|| Создание многостраничного сайта под ключ
Мои контакты:
Telegram - https://t.me/Molchanovjs
Портфолио
- Лендинг мазазина елок || Елка2152 просмотра
- Интернет магазин под ключ || GoFree48 просмотров
- Верстка тематической страницы || CROCS CLUB52 просмотра
- Адаптивная вёрстка сайта || Объектив64 просмотра
- Вёрстка сайта магазина одежды || PORTEN47 просмотров
- Вёрстка сайта || Деловые линии52 просмотра
- Лендинг сайта под ключ || Большой театр42 просмотра