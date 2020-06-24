Изготовление видео-рекламы, анимации видеоконтента для бизнеса

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Аудиоролики для радио, автоответчики, песенные ролики,корпоративные гимны, озвучка видео.

Дикторские голоса, детские голоса.

Добрый день, меня зовут Анна Полиш.

Я – руководитель продакшн студии “Top DiaN”

Наша команда на рынке рекламы более 10 лет.

Работаем on-line по всему земному шару!

Предлагаем свои услуги по изготовлению рекламы.

Примеры работ и контакты на нашем сайте: www.topdian.com.ua