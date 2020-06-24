Изготовление видео-рекламы, анимации видеоконтента для бизнеса
Изготовление видео-рекламы, видеоконтента для бизнеса исоц.сетей. Съемка, Анимация.
Аудиоролики для радио, автоответчики, песенные ролики,корпоративные гимны, озвучка видео.
Дикторские голоса, детские голоса.
Добрый день, меня зовут Анна Полиш.
Я – руководитель продакшн студии “Top DiaN”
Наша команда на рынке рекламы более 10 лет.
Работаем on-line по всему земному шару!
Предлагаем свои услуги по изготовлению рекламы.
Примеры работ и контакты на нашем сайте: www.topdian.com.ua
Портфолио
- Озвучивание автоответчиков и роликов110 просмотров
- Изготовление видеороликов. Съёмка. Монтаж.111 просмотров
- Аудиоролики100 просмотров
- Изготовление 2D и 3D анимации102 просмотра