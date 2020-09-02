Актёр озвучивания
Привет, меня зовут Андрей! Открыт для любых идей и проектов.
Не стану распинаться о своём невероятном опыте и незаменимости, просто перечислю услуги, которые предоставляю. Отмечу одно, к каждому проекту я подхожу индивидуально и с энтузиазмом.
Обладаю следующими навыками:
- Озвучивание и начитка аудио-рекламы
- Закадровый голос для вашего видео
- Озвучивание персонажей (фильмов, сериалов, мультфильмов, видеоигр)
- Исполнение рекламных джинглов
- Запись вокала для вашего проекта
- Запись IVR (автоответчик)
Контакты:
telegram - @saint_jay
vk.com - https://vk.com/jonnehaukka
tel: +79312691019
Действие аккаунта приостановлено!
Озвучивание
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