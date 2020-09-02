Torox

Андрей Torox

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Актёр озвучивания

Привет, меня зовут Андрей!  Открыт для любых идей и проектов. 

Не стану распинаться о своём невероятном опыте и незаменимости, просто перечислю услуги, которые предоставляю. Отмечу одно, к каждому проекту я подхожу индивидуально и с энтузиазмом. 

Обладаю следующими навыками:

- Озвучивание и начитка аудио-рекламы

- Закадровый голос для вашего видео

- Озвучивание персонажей (фильмов, сериалов, мультфильмов, видеоигр)

- Исполнение рекламных джинглов

- Запись вокала для вашего проекта

- Запись IVR (автоответчик)

Контакты:

[email protected]

telegram - @saint_jay

vk.comhttps://vk.com/jonnehaukka

tel: +79312691019

Озвучивание
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$15/час
от $15от 1 дня
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