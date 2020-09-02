Актёр озвучивания

Привет, меня зовут Андрей! Открыт для любых идей и проектов.

Не стану распинаться о своём невероятном опыте и незаменимости, просто перечислю услуги, которые предоставляю. Отмечу одно, к каждому проекту я подхожу индивидуально и с энтузиазмом.

Обладаю следующими навыками:

- Озвучивание и начитка аудио-рекламы

- Закадровый голос для вашего видео

- Озвучивание персонажей (фильмов, сериалов, мультфильмов, видеоигр)

- Исполнение рекламных джинглов

- Запись вокала для вашего проекта

- Запись IVR (автоответчик)

Контакты:

[email protected]

telegram - @saint_jay

vk.com - https://vk.com/jonnehaukka

tel: +79312691019