Голованов Артём

Я Middle developer, которые хочет расти и развиваться, также считаю, что ЯП(язык программирования) является лишь инструментом для решения той или иной задачи. Стараюсь совершенствовать свои навыки, имеется опыт в проектировании баз данных, построение архитектуры приложений, как web-application, так и desktop-application. Стремлюсь принести успех компании, разрабатывая конкретные IT-решения, в которых будут рассмотрены технические проблемы, обычно возникающие в python. Я командный игрок, т.е. считаю что работа в команде очень важна. С учётом всего сказанного, могу заверить, что буду полезным middle developer.

Technical skills:

Языки программирования: Python(2.5 year), UNIX/Linux shell and standard toolkit, SQL, C#(0.5 year), Java(2.5 year)

Технологии и фреймворки: Django, Flask, ASP .NET CORE MVC, HTML, CSS, Bootstrap, Docker, Spring MVC, Kivy, KivyMD.

Веб-серверы: -

Базы данных: postgresql

Инструменты тестирования кода / приложения: PyTest;

Среды разработки: WebStorm, PyCharm, Rider, VS Code, Intellij Idea.

English level:

B1 intermediate

Education: