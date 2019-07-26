Как разрабатывает сайт программист/верстальщик на фрилансе/в агентстве?
1. Верстается шаблон по макету или ТЗ.
2. Шаблон натягивается на цмс.
3. Приходит SEO-специалист и не знает, что делать с этим.
Но бывает ещё хуже:
4. На сайт заходит клиент и теряется. Не может найти нужную информацию, не может снова найти раздел, на котором уже был.
В итоге: высокий процент отказов, нулевая конверсия, безрезультатный слив бюджета в SEO и контекст.
Как делаю сайты я? Оптимизация сайта на этапе разработки - это важно.
1. Собираю семантику под вашу нишу.
2. Разрабатываю правильную с точки зрения SEO и удобную с точки зрения клиента структуру.
3. Подбираю и дорабатываю шаблон с учетом всех нюансов SEO (адаптивность, скорость загрузки, и .т.п.).
4. Ставлю полезные плагины, устраняющие ошибки WordPress и дополняющие ее.
4. Переношу структуру на сайт.
5. Заполняю метатеги, наполняю seo-оптимизированным контентом.
В итоге: Ваш сайт готов к взлету в ТОП.
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