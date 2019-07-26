Разработка и продвижение сайтов по России

Как разрабатывает сайт программист/верстальщик на фрилансе/в агентстве?

1. Верстается шаблон по макету или ТЗ.

2. Шаблон натягивается на цмс.

3. Приходит SEO-специалист и не знает, что делать с этим.

Но бывает ещё хуже:

4. На сайт заходит клиент и теряется. Не может найти нужную информацию, не может снова найти раздел, на котором уже был.

В итоге: высокий процент отказов, нулевая конверсия, безрезультатный слив бюджета в SEO и контекст.

Как делаю сайты я? Оптимизация сайта на этапе разработки - это важно.

1. Собираю семантику под вашу нишу.

2. Разрабатываю правильную с точки зрения SEO и удобную с точки зрения клиента структуру.

3. Подбираю и дорабатываю шаблон с учетом всех нюансов SEO (адаптивность, скорость загрузки, и .т.п.).

4. Ставлю полезные плагины, устраняющие ошибки WordPress и дополняющие ее.

4. Переношу структуру на сайт.

5. Заполняю метатеги, наполняю seo-оптимизированным контентом.

В итоге: Ваш сайт готов к взлету в ТОП.