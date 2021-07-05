Tothazard_O21

За мои слова говорит моё портфолио

Если вы попали на это резюме, то как минимум вы можете удовлетворить себя услугой графического дизайна, а как максимум найти себе надежного работника в этой сфере на долгие годы.

Работаю за принципом "Где меньше слов, там больше дела", но это не значит что берусь за заказ не выяснив всех деталей и тонкостей.

Не буду говорить о том что делаю всё чётко, оперативно и креативно, я сторонник той мысли, что лаконичный и по настоящему оригинальный дизайн, с идеей или с посылом требует времени, тому спешить тут не могу.

Вместо моих слов скажет моё портфолио.

Всего хорошего!