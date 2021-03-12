Графический дизайнер (наружная реклама)
Графический дизайн
(визитки, буклеты, баннеры, флаеры, календари, листовки, сувенирная продукция, наклейки , меню, режим работы, журналы и прочее)
Разработка логотипа, дизайн с 0 или по вашему усмотрению
Свое оборудование для печати рекламных баннеров
Работа с типографией в г. Казань
Сотрудничество с рекламным агенством напрямую в вашем городе, области, районе
Отправка заказов по почте либо ТК
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Портфолио
- Полный пакет по графическому дизайну117 просмотров
- Баннеры, Визитки, печать баннеров и визиток115 просмотров
- Разработка логотипов, визиток137 просмотров
- Разработка логотипа99 просмотров