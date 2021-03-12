Графический дизайнер (наружная реклама)

Графический дизайн

(визитки, буклеты, баннеры, флаеры, календари, листовки, сувенирная продукция, наклейки , меню, режим работы, журналы и прочее)

Разработка логотипа, дизайн с 0 или по вашему усмотрению

Свое оборудование для печати рекламных баннеров

Работа с типографией в г. Казань

Сотрудничество с рекламным агенством напрямую в вашем городе, области, районе

Отправка заказов по почте либо ТК