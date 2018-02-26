Моб. Телефон: 093 43 99 740
Эл. Почта: [email protected]
Скайп: tower.65.89
Возраст: 28 лет
Языки: английский (средний); русский (свободно); украинский (родной).
Образование:
2006 – 2011 Винницкий Национальный Технический Университет, факультет экономики,
специальность – менеджер-экономист (специалист).
Опыт работы:
Компания: Фриланс
Должность: Копирайтер, рерайтер
Период: 2018
Обязанности:
1. Написание и редактирование новостных материалов.
2. Написание и размещение рекламных сообщений.
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Компания: Мультисток “my4k3d.com”
Должность: Переводчик, копирайтер
Период: 2015 -2017
Обязанности:
1. Просмотр и описание видео на английском языке.
2. Модерация видео для последующей отправки на трейд-площадки.
3. Ручное тестирование функций сайта, написание баг-репортов.
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Компания: Gobells Global
Должность: Оператор (временный сотрудник)
Период: 2017 -2017
Обязанности:
1. Участие в создании нейронных сетей.
2. Поиск,редактирование и написание новостных материалов.
3. Оценка эмоциональной направленности новостей.
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Компания: Фриланс
Должность: Контент-менеджер, копирайтер
Период: 2012 -2015
Обязанности:
1. Написание и размещение рекламных сообщений.
2. Поиск и обработка информации.
3. Заполнение сайтов уникальной информацией.
4. Ручное тестирование функций сайта, написание баг-репортов.
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Компания: ТОВ "Декор-бетон"
Должность: Менеджер
Период: 2011
Обязанности:
1. Работа с клиентами.
2. Реализация продукции.
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Обладаю опытом в области:
- поиска информации на русскоязычных, украиноязычных и англоязычных ресурсах;
- написания статей на политическую, экономическую, социальную, спортивную и прочие тематики;
- проверки уникальности текстов с помощью различных веб-сервисов (content-watch.ru, text.ru,
advego.com, прочие).
Дополнительная информация:
1. Умею составлять красивые, читаемые тексты.
2. Не боюсь работать с большим количеством ключевых слов.
3. Всегда работаю с максимальной отдачей и возможной скоростью.