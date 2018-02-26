Рерайтер, копирайтер, контент-менеджер

Моб. Телефон: 093 43 99 740

Эл. Почта: [email protected]

Скайп: tower.65.89

Возраст: 28 лет

Языки: английский (средний); русский (свободно); украинский (родной).

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Образование:

2006 – 2011 Винницкий Национальный Технический Университет, факультет экономики,

специальность – менеджер-экономист (специалист).

Опыт работы:

Компания: Фриланс

Должность: Копирайтер, рерайтер

Период: 2018

Обязанности:

1. Написание и редактирование новостных материалов.

2. Написание и размещение рекламных сообщений.

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Компания: Мультисток “my4k3d.com”

Должность: Переводчик, копирайтер

Период: 2015 -2017

Обязанности:

1. Просмотр и описание видео на английском языке.

2. Модерация видео для последующей отправки на трейд-площадки.

3. Ручное тестирование функций сайта, написание баг-репортов.

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Компания: Gobells Global

Должность: Оператор (временный сотрудник)

Период: 2017 -2017

Обязанности:

1. Участие в создании нейронных сетей.

2. Поиск,редактирование и написание новостных материалов.

3. Оценка эмоциональной направленности новостей.

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Компания: Фриланс

Должность: Контент-менеджер, копирайтер

Период: 2012 -2015

Обязанности:

1. Написание и размещение рекламных сообщений.

2. Поиск и обработка информации.

3. Заполнение сайтов уникальной информацией.

4. Ручное тестирование функций сайта, написание баг-репортов.

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Компания: ТОВ "Декор-бетон"

Должность: Менеджер

Период: 2011

Обязанности:

1. Работа с клиентами.

2. Реализация продукции.

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Обладаю опытом в области:

- поиска информации на русскоязычных, украиноязычных и англоязычных ресурсах;

- написания статей на политическую, экономическую, социальную, спортивную и прочие тематики;

- проверки уникальности текстов с помощью различных веб-сервисов (content-watch.ru, text.ru,

advego.com, прочие).

Дополнительная информация:

1. Умею составлять красивые, читаемые тексты.

2. Не боюсь работать с большим количеством ключевых слов.

3. Всегда работаю с максимальной отдачей и возможной скоростью.