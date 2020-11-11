Trafficworld

Приветствую, меня зовут Иван. Я работаю в в яндекс директе и гугл адвордс. Так же занимаюсь таргетированной рекламой в инстаграм.

Работаю в этой сфере с марта 2020 года. За это время провел более 10 рекламных кампаний в яндекс директ в различных сферах: - наружная реклама и типография -салоны красоты -студии иностранных языков -кофеин -ароматизации.

В таргетированной рекламе проводил проекты в сферах: -перманентный макияж -стоматологии -иностранных языков -пекарни -фитнес -недвижимость.

Буду рад помочь вам с вашим заказом. Исполняю всегда в срок. ТЗ утверждаю с заказчиком. На связи 24 часа.