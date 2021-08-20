Travelclub

Березиков Travelclub

 
53 годаКазахстан/Усть-Каменогорск
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Любитель Круизного Отдыха
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создать видео ролик

    Создать видео ролик из домашних фото и видео материалов. Видео для Ютуб. Примерно в таком стиле: https://www.youtube.com/watch?v=O_cVhxZfaO0&amp;t=2s https://www.youtube.com/watch?v=WDLs9dCuRWo Видео сняты на телефоны Samsung Galaxy S10+ и 21 будут загружены файлами в телеграм в хронологическом порядке.  В последствии, возможно долгосрочное сотрудничество.

    Видеомонтаж64 заявки
    Закрыт
    год назад
Отзывы фрилансеров
MyWayS
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Создать видео ролик
Приятно работать с заказчиком, своевременные корректировки, быстрая оплата, все четко и по факту
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