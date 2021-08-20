Travelclub

Создать видео ролик из домашних фото и видео материалов. Видео для Ютуб. Примерно в таком стиле: https://www.youtube.com/watch?v=O_cVhxZfaO0&t=2s https://www.youtube.com/watch?v=WDLs9dCuRWo Видео сняты на телефоны Samsung Galaxy S10+ и 21 будут загружены файлами в телеграм в хронологическом порядке. В последствии, возможно долгосрочное сотрудничество.