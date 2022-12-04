Привет! Я Артем - и я Front-end разработчик, который любит делать все красиво и качественно!
Больше информации обо мне и примеры работ на моем сайте - https://artemlisovik.github.io/portfolio/ .
Я занимаюсь разработкой сайтов любых размеров (от лендингов до интернет магазинов) под ключ, дорабатываю/редактирую готовые сайты и веду готовые web-продукты. Использую в работе современные технологии. Пишу красивый, поддерживаемый код, создаю понятную иерархию проекта, а так же адаптирую под поисковую оптимизацию.
Стэк:
HTML
CSS (Sass/Scss, tailwind)
JavaScript native / React
Webpack
Wordpress
Figma
Typescript
Услуги по категориям:
Верстка сайта
Посадка сайта на Wordpress
Создание интерактивности и шикарной анимации на сайте с помощью JS и CSS
Написание сложной логики Front-end части, в том числе на react
Подключение на сайт систем ( платежные и т.п)
Мои рекомендации касательно UI/UX
Адаптивы под различные экраны (mobile adaptive)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!