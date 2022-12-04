Front End

Привет! Я Артем - и я Front-end разработчик, который любит делать все красиво и качественно!

Больше информации обо мне и примеры работ на моем сайте - https://artemlisovik.github.io/portfolio/ .

Я занимаюсь разработкой сайтов любых размеров (от лендингов до интернет магазинов) под ключ, дорабатываю/редактирую готовые сайты и веду готовые web-продукты. Использую в работе современные технологии. Пишу красивый, поддерживаемый код, создаю понятную иерархию проекта, а так же адаптирую под поисковую оптимизацию.

Стэк:

HTML

CSS (Sass/Scss, tailwind)

JavaScript native / React

Webpack

Wordpress

Figma

Typescript

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