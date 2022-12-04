Trendsetter_

Артем Trendsetter_

 
28 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Front End

Привет! Я Артем - и я Front-end разработчик, который любит делать все красиво и качественно!

Больше информации обо мне и примеры работ на моем сайте - https://artemlisovik.github.io/portfolio/ .

Я занимаюсь разработкой сайтов любых размеров (от лендингов до интернет магазинов) под ключ, дорабатываю/редактирую готовые сайты и веду готовые web-продукты. Использую в работе современные технологии. Пишу красивый, поддерживаемый код, создаю понятную иерархию проекта, а так же адаптирую под поисковую оптимизацию.

Стэк:

  • HTML

  • CSS (Sass/Scss, tailwind)

  • JavaScript native / React

  • Webpack

  • Wordpress

  • Figma

  • Typescript

Услуги по категориям:

  • Верстка сайта

  • Посадка сайта на Wordpress

  • Создание интерактивности и шикарной анимации на сайте с помощью JS и CSS

  • Написание сложной логики Front-end части, в том числе на react

  • Подключение на сайт систем ( платежные и т.п)

  • Мои рекомендации касательно UI/UX

  • Адаптивы под различные экраны (mobile adaptive)

JavascriptTypeScriptWordPressВерстка сайтаСайт на WordPressHTMLCSSFigmaReactSCSSSASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Listeriosis
Ігор 
29 летУкраина
год в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-3)
$90
10 баллов
год назад
Адаптивна верстка магазину
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!