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Дмитрий Трифонов
Trifonovdma
Trifonovdma
29 лет
Россия
/
Москва
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Эльвина Хасаншина
xacelvina
29 лет
Россия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
7 лет назад
Видеомонтаж
Все очень хорошо, сделал во время, продолжаем сотрудничать)
Грамотно изложила задачу, была на связи для уточнения пожеланий. Советую как заказчика
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