Trifonovdma

Дмитрий Трифонов Trifonovdma

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
xacelvina
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Видеомонтаж
Все очень хорошо, сделал во время, продолжаем сотрудничать)
Грамотно изложила задачу, была на связи для уточнения пожеланий. Советую как заказчика
Ответный отзыв