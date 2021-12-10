🎥 Видеомонтаж сделанный на совесть.
✙ Полноформатный монтаж
✙ Рекламные/продающие видеоролики
✙ Контент для социальных сетей
✙ Кастомные или темплейтные промо интро
✙ Рендеры ваших видеороликов
✙ Сюжетные линии и рубрикации контента, сценарии
Мои преимущества:
☑️ Опыт работы с большими проектами
☑️ Творческий подход и креативное мышление
☑️ Честность, откровенность и пунктуальность
☑️ Работа до удовлетворения клиента
💣Рендер ПК, качественная гарнитура и быстрое интернет-соединение
Работаю в софте от Adobe:
- Premiere pro
- After effects
- Photoshop
Связь со мной
Telegram @BadFilmGate
Вконтакте vk.com/trionone
Личные сообщения на Weblancer
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$7
7 баллов
3 года назад
Всё хорошо
Видеомонтаж
1 отзыв
$3/час
от $1от 12 часов
нет рейтинга