TrionD

Шамиль TrionD

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#127909; Видеомонтаж сделанный на совесть.

✙ Полноформатный монтаж

✙ Рекламные/продающие видеоролики

✙ Контент для социальных сетей

✙ Кастомные или темплейтные промо интро

✙ Рендеры ваших видеороликов

✙ Сюжетные линии и рубрикации контента, сценарии

Мои преимущества:

☑️ Опыт работы с большими проектами

☑️ Творческий подход и креативное мышление

☑️ Честность, откровенность и пунктуальность

☑️ Работа до удовлетворения клиента

💣Рендер ПК, качественная гарнитура и быстрое интернет-соединение

 Работаю в софте от Adobe:

  • Premiere pro

  • After effects
  • Photoshop

Связь со мной 

Telegram @BadFilmGate﻿

Вконтакте vk.com/trionone﻿

Личные сообщения на Weblancer

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Отзывы заказчиков

STM_KirillM
Кирилл 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
7 баллов
3 года назад
Монтаж видео на youtube
Всё хорошо
Видеомонтаж
1 отзыв
$3/час
от $1от 12 часов
нет рейтинга