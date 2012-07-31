Truedie

Тимур Truedie

 
27 летБеларусь/Витебск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
valeriyvan
Валерий 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
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Спасибо
Спасибо за сотрудничество. Было приятно работать с Вами.
Ответный отзыв
f375
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нужно два логотипа для двух разных сайтов
Поставленную задачу выполнил безукоризненно, очень порадовало отношение к работе, вместо желаемых 2-х вариантов были предоставлены на выбор целых 5, буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Отличный заказчик, оплатил своевременно, все объяснил и помог. Рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
Mantay
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$4
10 баллов
11 лет назад
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Человек очень талантливый, выполнил все быстро и оригинально (параллельно рассматривал работы более опытных кандидатов, но все решения были на удивление однотипными). Адекватен и приятен в общении. Очень благодарен Тимуру.
Отлично все растолковал и объяснил. Было приятно работать, удачи!
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Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#294
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#125
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2331
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4331