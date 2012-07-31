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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Было приятно работать с Вами.
$5
10 баллов
11 лет назад
Поставленную задачу выполнил безукоризненно, очень порадовало отношение к работе, вместо желаемых 2-х вариантов были предоставлены на выбор целых 5, буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплатил своевременно, все объяснил и помог. Рад сотрудничеству.
$4
10 баллов
11 лет назад
Человек очень талантливый, выполнил все быстро и оригинально (параллельно рассматривал работы более опытных кандидатов, но все решения были на удивление однотипными). Адекватен и приятен в общении. Очень благодарен Тимуру.
Ответный отзыв
Отлично все растолковал и объяснил. Было приятно работать, удачи!
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#294
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#125
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2331
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4331