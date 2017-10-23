Truewof

Антон Поляков Truewof

 
31 годРоссия/Абакан
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
3D моделлер

- Твердотельное моделирование под Sub-D

- Скульптинг высокополигональных твердотельных объектов

- Ретопология

- Построение UV координат

- Создание карт Normal, Specular, Metalness, Roughness, Ambient occlusion, Gloss и других

- Текстурирование, PBR

Портфолио
3D-графика
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга