3D моделлер
- Твердотельное моделирование под Sub-D
- Скульптинг высокополигональных твердотельных объектов
- Ретопология
- Построение UV координат
- Создание карт Normal, Specular, Metalness, Roughness, Ambient occlusion, Gloss и других
- Текстурирование, PBR
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Портфолио
- PzKpfw 38(t) (LT vz. 38)297 просмотров
- Револьвер Schmidt M1882322 просмотра
- 2005 Ford Mustang258 просмотров
- Пистолет Макарова337 просмотров
- АКМ326 просмотров
3D-графика
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