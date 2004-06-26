Truwergodx

Фотошопер работаю Adobe Photoshop adobe Illustrator

Здравствуйте, Меня зовут Антон

Я создаю:

-Качественное обработка фото

-Крутые аватарки ютуб профиля

- Крутые Логотипы – которые запомнят

- Качественный Фирменный Стиль – вспышка на подсознание

- Трендовый Дизайна шапки ютуб– такого дизайна шапки ютуб не будет ни у кого

- Визитки – они останутся в кошельке ваших клиентов

- Листовки – их запомнят на долго

- Баннеры – которые манят и зовут

- Разработка Макетов разной сложности и разного формата

- Разработка Логотипа Компании по индивидуальным признакам заказчика

- Индивидуальная стратегия разработки логотипа с нуля

- Каждый проект разрабатывается полностью с нуля

- Соблюдаются все правки во-время проекта

- Адекватное соблюдение правок

- Веду проект до утверждения заказчика

Кому интересны мои работы пишите в телеграмм: Sinfullygod