Truwergodx

Здравствуйте, Меня зовут Антон
Я создаю:
-Качественное обработка фото
-Крутые аватарки ютуб профиля
- Крутые Логотипы – которые запомнят
- Качественный Фирменный Стиль – вспышка на подсознание
- Трендовый Дизайна шапки ютуб– такого дизайна шапки ютуб не будет ни у кого
- Визитки – они останутся в кошельке ваших клиентов
- Листовки – их запомнят на долго
- Баннеры – которые манят и зовут
- Разработка Макетов разной сложности и разного формата
- Разработка Логотипа Компании по индивидуальным признакам заказчика
- Индивидуальная стратегия разработки логотипа с нуля
- Каждый проект разрабатывается полностью с нуля
- Соблюдаются все правки во-время проекта
- Адекватное соблюдение правок
- Веду проект до утверждения заказчика
Кому интересны мои работы пишите в телеграмм: Sinfullygod