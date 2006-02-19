Нужен редактор у которого много идей и эти идеи он может хорошо и красиво выразить. Нужно переодически писать интересные статьи, опросы, оценки о различного вида отделочных материалов. Цена договорная. Желательно постоянное удаленное сотрудничество. Желателен опыт ...
- $100Копирайтинг8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Нужно продвинуть сайт в Яндексе, Гугле, разместить сайт на тематических каталогах. Нужно организовать размещение на тематически подходящих сайтах наши статьи со ссылкой на наш ресурс и т.д. Короче нужно раскрутить сайт (SEO). Компания занимается продажей строительных ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Здраствуйте. Мне нужно создать сайт, а точнее дизайн для сайта и сверстать его. Дизайн для компании которая занимается продажей строительных и отделочных материалов. Мы не знаем как это должно выглядеть, но дизайн в первую очередь ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад