Tshernev

Чернев Юрий Tshernev

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание статей для сайта строительной компании

    $100

    Нужен редактор у которого много идей и эти идеи он может хорошо и красиво выразить. Нужно переодически писать интересные статьи, опросы, оценки о различного вида отделочных материалов. Цена договорная. Желательно постоянное удаленное сотрудничество. Желателен опыт ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Продвижение сайта строительной компании.

    $100

    Нужно продвинуть сайт в Яндексе, Гугле, разместить сайт на тематических каталогах. Нужно организовать размещение на тематически подходящих сайтах наши статьи со ссылкой на наш ресурс и т.д. Короче нужно раскрутить сайт (SEO). Компания занимается продажей строительных ...

    Дизайн сайта
    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Здраствуйте. Мне нужно создать сайт, а точнее дизайн для сайта и сверстать его. Дизайн для компании которая занимается продажей строительных и отделочных материалов. Мы не знаем как это должно выглядеть, но дизайн в первую очередь ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад