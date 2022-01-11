Лучший друг дизайна.Создаю то,что захотят увидеть!

Всем привет! Меня зовут Илья, я являюсь веб-дизайнером. Немного расскажу о себе, я достаточно целеустремленный человек, при знакомстве с человеком ,который может являться потенциальным клиентом, стараюсь проявить себя с лучшей стороны,ведь самое главное понять, чего хочет человек, и найти общий язык. Дизайн-это вид искусства, и я стремлюсь,стать в этом деле хорошим специалистом.

Что могу: Дизайн сайтов,редизайн,обложки,фирменный стиль, при работе максимально стараюсь сделать инновационно.

Мои работы конечно же я скрывать не буду и с ними вы ознакомитесь сразу

Мой инстаграм в котором я делаю рубрики по дизайну, и просто выкладываю полезную информацию, в моём профиле в шапке можно найти ссылку на Behance https://instagram.com/tsokur.ilya?utm_medium=copy_link

С нетерпением жду самых лучших клиентов.