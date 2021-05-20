TsymbalStudio

Tsymbal Design Studio - Мы создаем крутую упаковку для бизнеса.

- УСЛУГИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНЕРА

Для предпринимателей и частных заказчиков.

Работаем с графическим дизайном более 12 лет. Умеем слушать и находить нужное Вам решение.

Выполняем дизайн и верстку макетов любой сложности:

- полиграфия (визитки, конверты, бланки, открытки, листовки, плакаты);

- многостраничная верстка (каталоги, буклеты, инструкции, корпоративные газеты);

- этикетки;

- упаковка (сувенирная и коммерческая);

- логотипы и фирменный стиль;

- оформление сайтов и соц.сетей (дизайн баннеров и карточек товара, обработка фотографий продукции, коллажи с продуктом в интерьере, шаблоны для страниц в соц.сетях);

- и многое другое.

Мы не только разрабатываем дизайн и верстку, но так же изготавливаем и печатаем рекламную продукцию.

Наличный и безналичный расчёт.

Вопросы можно задавать круглосуточно в What's App.