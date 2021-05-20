TsymbalStudio

- УСЛУГИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНЕРА
Для предпринимателей и частных заказчиков.
Работаем с графическим дизайном более 12 лет. Умеем слушать и находить нужное Вам решение.
Выполняем дизайн и верстку макетов любой сложности:
- полиграфия (визитки, конверты, бланки, открытки, листовки, плакаты);
- многостраничная верстка (каталоги, буклеты, инструкции, корпоративные газеты);
- этикетки;
- упаковка (сувенирная и коммерческая);
- логотипы и фирменный стиль;
- оформление сайтов и соц.сетей (дизайн баннеров и карточек товара, обработка фотографий продукции, коллажи с продуктом в интерьере, шаблоны для страниц в соц.сетях);
- и многое другое.
Мы не только разрабатываем дизайн и верстку, но так же изготавливаем и печатаем рекламную продукцию.
Наличный и безналичный расчёт.
Вопросы можно задавать круглосуточно в What's App.