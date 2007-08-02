Turchik

Зафар Туркменов Turchik

 
NaN летУзбекистан/Ташкент
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

PHP, SQL, JavaScript (+AJAX/Prototype)

с 2003 года

PHPJavascriptAjax
Отзывы заказчиков
doktoroff
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$250
0 баллов
16 лет назад
Web-программист
После нескольких неплохо сделанных работ исчез, неотработав выплаченные ему вперед деньги.