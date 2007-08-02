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Зафар Туркменов
Turchik
Turchik
NaN лет
Узбекистан
/
Ташкент
17 лет на
фриланс
-бирже
Был
16 лет назад
1 отзыв
(-1)
PHP, SQL, JavaScript (+AJAX/Prototype)
с 2003 года
PHP
Javascript
Ajax
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей Докторов
doktoroff
38 лет
Латвия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов
$250
0 баллов
16 лет назад
Web-программист
После нескольких неплохо сделанных работ исчез, неотработав выплаченные ему вперед деньги.
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Отзывы заказчиков
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