Turgan2002

Нурасыл Turgan2002

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
казахстан

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных

Документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.

Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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