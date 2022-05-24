Вы ищете профессионального видеомонтажера с большим опытом для долгосрочного сотрудничества или для какого то простого одноразового проекта? Поздравляю! Вы нашли меня
Меня зовут Тимофей и я занимаюсь видеомонтажом большую часть своей осознанной жизни, я начал монтировать ролики на любительском уровне в 11
лет, позже в 16 нашел себя в этом и стал заниматься этим уже на более
профессиональном уровне.
Монтировал видео для различных образовательных проектов, ютуб каналов, и активистских и волонтерских движений.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке, я всегда выполняю работы
своих заказчиков, словно я делаю это для своего собственного проекта.
Я всегда на связи и всегда готов внести бесплатные правки в том случае, если в работе есть какие либо недочеты.
Главное чтобы вы остались довольны моей работой.
Работаю в Adobe Premier Pro
Плейлист с моими работами в случае если на сайте не работает - https://youtube.com/playlist?list=PL-yZSsP3YsMM7FfT4lGrKZwtCeG6S5xMO
- Видео реклама для магазина Wildberries16 просмотров
- Видео для Skillbox17 просмотров
- Видео для IT SALES7 просмотров
- Видео для Woodlandeco14 просмотров
- Музыкальное видео с добавлением титров6 просмотров
- Дрон5 просмотров
- Nick the tutor4 просмотра