Профессиональный видеомонтаж в Adobe Premier Pro

Вы ищете профессионального видеомонтажера с большим опытом для долгосрочного сотрудничества или для какого то простого одноразового проекта? Поздравляю! Вы нашли меня

Меня зовут Тимофей и я занимаюсь видеомонтажом большую часть своей осознанной жизни, я начал монтировать ролики на любительском уровне в 11

лет, позже в 16 нашел себя в этом и стал заниматься этим уже на более

профессиональном уровне.

Монтировал видео для различных образовательных проектов, ютуб каналов, и активистских и волонтерских движений.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке, я всегда выполняю работы

своих заказчиков, словно я делаю это для своего собственного проекта.

Я всегда на связи и всегда готов внести бесплатные правки в том случае, если в работе есть какие либо недочеты.

Главное чтобы вы остались довольны моей работой.

Работаю в Adobe Premier Pro

Плейлист с моими работами в случае если на сайте не работает - https://youtube.com/playlist?list=PL-yZSsP3YsMM7FfT4lGrKZwtCeG6S5xMO