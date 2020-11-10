Дизайн

Я молодой специалист имеющий профессиональное образование в сфере Дизайна, активно и регулярно развиваю свои знания и навыки. Так же имею опыт работы в ведение большого проекта (в течении года работала в команде по разработке медицинской платформы), поэтому могу создать для вас любой дизайн от многостраничного сайта до иконок и визиток.

ДИЗАЙН - это инструмент коммуникации с покупателем, который я вам помогу сделать функциональным и приятным во взаимодействие с пользователем, а так же решающий ваши задачи.

Мои ключевые специализации:

- СОЗДАНИЕ САЙТОВ И ЛЕНДИНГОВ

- РАЗРАБОТКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

- РАЗРАБОТКА МАКЕТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

- РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПОВ И ФИРМЕННЫХ СТИЛЕЙ

- ОФОРМЛЕНИЕ СОЦ.СЕТЕЙ

- РАЗРАБОТКА 3D проектов/моделей

Пунктуальна и последовательна в своей работе. Сделаю стильно, качественно и в срок.

Мои работы: http://tyatkovaannadesign.tilda.ws/page14562064.html