TyatkovaAnna

Анна TyatkovaAnna

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн

Я молодой специалист имеющий профессиональное образование в сфере Дизайна, активно и регулярно развиваю свои знания и навыки. Так же имею опыт работы в ведение большого проекта (в течении года работала в команде по разработке медицинской платформы), поэтому могу создать для вас любой дизайн от многостраничного сайта до иконок и визиток.

ДИЗАЙН -  это инструмент коммуникации с покупателем, который  я  вам помогу сделать функциональным  и приятным во взаимодействие с пользователем, а так же решающий ваши задачи.

Мои ключевые специализации:

- СОЗДАНИЕ САЙТОВ И ЛЕНДИНГОВ 

- РАЗРАБОТКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

- РАЗРАБОТКА МАКЕТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

- РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПОВ И ФИРМЕННЫХ СТИЛЕЙ

- ОФОРМЛЕНИЕ СОЦ.СЕТЕЙ

- РАЗРАБОТКА 3D проектов/моделей

Пунктуальна и последовательна в своей работе. Сделаю стильно, качественно и в срок. 

Мои работы: http://tyatkovaannadesign.tilda.ws/page14562064.html