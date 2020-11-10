Я молодой специалист имеющий профессиональное образование в сфере Дизайна, активно и регулярно развиваю свои знания и навыки. Так же имею опыт работы в ведение большого проекта (в течении года работала в команде по разработке медицинской платформы), поэтому могу создать для вас любой дизайн от многостраничного сайта до иконок и визиток.
ДИЗАЙН - это инструмент коммуникации с покупателем, который я вам помогу сделать функциональным и приятным во взаимодействие с пользователем, а так же решающий ваши задачи.
Мои ключевые специализации:
- СОЗДАНИЕ САЙТОВ И ЛЕНДИНГОВ
- РАЗРАБОТКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
- РАЗРАБОТКА МАКЕТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
- РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПОВ И ФИРМЕННЫХ СТИЛЕЙ
- ОФОРМЛЕНИЕ СОЦ.СЕТЕЙ
- РАЗРАБОТКА 3D проектов/моделей
Пунктуальна и последовательна в своей работе. Сделаю стильно, качественно и в срок.
Мои работы: http://tyatkovaannadesign.tilda.ws/page14562064.html
Портфолио
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