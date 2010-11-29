Tyroesse

Наталья Трегубова Tyroesse

 
35 летРоссия/Йошкар-Ола
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

ПЕРЕВОДЫ

Основное направление:

- художественный перевод

Дополнительные сферы

- публицистика

- юридическая тематика

Портфолио
Отзывы заказчиков
dominisoft
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$26
10 баллов
13 лет назад
Перевод небольшой игры-головоломки на английский
Отличная работа! Качественный перевод. Причем Наталья сделала его даже быстрее оговоренных сроков. Очень доволен нашим сотрудничеством.
Очень приятный заказчик. Все оплатили в срок.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $5
от 1 дня
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