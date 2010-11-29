ПЕРЕВОДЫ
Основное направление:
- художественный перевод
Дополнительные сферы
- публицистика
- юридическая тематика
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- Худ перевод с англ на рус (частный заказ)255 просмотров
Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа! Качественный перевод. Причем Наталья сделала его даже быстрее оговоренных сроков. Очень доволен нашим сотрудничеством.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Все оплатили в срок.
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