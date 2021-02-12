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Михаил
ULIK898
ULIK898
34 года
Беларусь
/
Минск
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
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Дизайн сайта
Дизайн сайтов
1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Витовт
vkupava
35 лет
Беларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
$20
8 баллов
3 года назад
Дизайн сайта
Спасибо!
Отличная работа! Все понравилось, спасибо!
Ответный отзыв
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Заказы
1
Отзывы фрилансеров
1
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