ULIK898

Михаил ULIK898

 
34 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vkupava
Витовт 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
8 баллов
3 года назад
Дизайн сайта
Спасибо!
Отличная работа! Все понравилось, спасибо!
Ответный отзыв