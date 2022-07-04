Кратко о себе★
Готов! К работе и сотрудничеству. Работаю в сфере дизайна и видеомонтажа уже более 6 лет, креативно и профессионально подхожу к делу, создавая качественный продукт, а именно:
▸Motion Design
▸Graphic Design
▸Broadcast Design
▸Web-Design
▸Всплывающая Анимация
▸Плоский Дизайн
▸Строковый Дизайн
▹Коммерческие изображения товаров и услуг
▹Символические и комбинированные логотипы
▹Баннеры
Нахожусь в постоянном контакте с заказчиком и обеспечиваю его промежуточным материалом, что по итогу выдаёт лучший результат. Профессиональное знание Photoshop, Illustrator, Cinema, Sony Vegas,Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects вместе с этим ведуYouTube канал. В сервисе относительно недавно так что компенсирую всё хорошей работой и подходящей ценой. Работаю за приемлемую цену и что самое главное в ✔СРОКИ.
My Inst✔: https://www.instagram.com/devedit_pro/
☛Ссылки на похожие работы:
https://www.twitch.tv/reolimpicx
https://www.instagram.com/devedit_pro/
https://www.youtube.com/watch?v=KdE0zdhyMBs
https://www.youtube.com/watch?v=F0LoTpgMLZc
https://www.youtube.com/watch?v=vraM0dY1xLI&feature=youtu.be
Цена★
К счастью, я в сервисе относительно недавно и это значит что стоимость моих услуг не будет завышенной,
а работа будет достойна вашего внимания.
Оплата★
PayPal
Qiwi
WebMoney
ЯндексДеньги
..а так же любым другим удобным для вас способом.
☛Связь
Instagram: https://www.instagram.com/devedit_pro/
Telegram: @UPOOT
Vk: https://vk.com/id290521634
Discord: -AVG-#9697
Почта: [email protected]
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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