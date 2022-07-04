▸Graphic Designer▸Motion Designer▸Video Editor▸В сроки▸За приемлемую цену.

Кратко о себе ★

Готов! К работе и сотрудничеству. Работаю в сфере дизайна и видеомонтажа уже более 6 лет, креативно и профессионально подхожу к делу, создавая качественный продукт, а именно:

▸Motion Design

▸Graphic Design

▸Broadcast Design

▸Web-Design

▸Всплывающая Анимация

▸Плоский Дизайн

▸Строковый Дизайн

▹Коммерческие изображения товаров и услуг

▹Символические и комбинированные логотипы

▹Баннеры

Нахожусь в постоянном контакте с заказчиком и обеспечиваю его промежуточным материалом, что по итогу выдаёт лучший результат. Профессиональное знание Photoshop, Illustrator, Cinema, Sony Vegas,Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects вместе с этим ведуYouTube канал. В сервисе относительно недавно так что компенсирую всё хорошей работой и подходящей ценой. Работаю за приемлемую цену и что самое главное в ✔СРОКИ.

My Inst✔: https://www.instagram.com/devedit_pro/

☛Ссылки на похожие работы:

https://www.twitch.tv/reolimpicx

https://www.instagram.com/devedit_pro/

https://www.youtube.com/watch?v=KdE0zdhyMBs

https://www.youtube.com/watch?v=F0LoTpgMLZc

https://www.youtube.com/watch?v=vraM0dY1xLI&feature=youtu.be

Цена★

К счастью, я в сервисе относительно недавно и это значит что стоимость моих услуг не будет завышенной,

а работа будет достойна вашего внимания.

Оплата★

PayPal

Qiwi

WebMoney

ЯндексДеньги

..а так же любым другим удобным для вас способом.

☛Связь

Instagram: https://www.instagram.com/devedit_pro/

Telegram: @UPOOT

Vk: https://vk.com/id290521634

Discord: -AVG-#9697

Почта: [email protected]

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.