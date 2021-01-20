SEO

Професійний IT - спеціаліст, майстер з просування та розробки контенту в павутині інформаційних технологій, рекламного характеру в мережі інтернет, шукає роботу.

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Досвід роботи WEB - SEO - SMM - SMO 10 років.

[ WEB - SEO - SMM ]

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Створення, просування, інтернет оптимізація, налаштування контенту, для вас та вашого розвитку в павутині IT - світу.

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[ ПК - ОС - ПЗ ]

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( ПК ) "персональний комп'ютер" - Ремонт налаштування, відновлення даних, консультація по покупці та модернізації комп'ютера, особисто під ВАС!

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( ОС ) "оперативна система"- × Microsoft = Windows - Linux = Ubuntu - Unix - Apple Inc = MacOs × Встановлення, відновлення, оптимізація системи для користувача.

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( ПЗ ) "програмне забезпечення" - Встановлення, відновлення, допомога з впізнанням програм.

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[ Поліграфія ]

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Дизайн - розробка, оригінальні ідеї, та супровід з роздрукування.

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[ Розробка відео ]

Презентація, Інформація, Кліпи, Реклама, Фільми, Анімація

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[ Ділові документи ]

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Контрольні - реферати - дипломні - презентація.

Усі пропозиції і побажання пишіть ПП.

Дякую за увагу!

тел. 063 - 459 - 62 - 44

SEO = > SEO

ГС = > SEO

ФБ = > SEO

ТМ = > SEO

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