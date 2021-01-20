Професійний IT - спеціаліст, майстер з просування та розробки контенту в павутині інформаційних технологій, рекламного характеру в мережі інтернет, шукає роботу.
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Досвід роботи WEB - SEO - SMM - SMO 10 років.
[ WEB - SEO - SMM ]
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Створення, просування, інтернет оптимізація, налаштування контенту, для вас та вашого розвитку в павутині IT - світу.
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[ ПК - ОС - ПЗ ]
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( ПК ) "персональний комп'ютер" - Ремонт налаштування, відновлення даних, консультація по покупці та модернізації комп'ютера, особисто під ВАС!
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( ОС ) "оперативна система"- × Microsoft = Windows - Linux = Ubuntu - Unix - Apple Inc = MacOs × Встановлення, відновлення, оптимізація системи для користувача.
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( ПЗ ) "програмне забезпечення" - Встановлення, відновлення, допомога з впізнанням програм.
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[ Поліграфія ]
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Дизайн - розробка, оригінальні ідеї, та супровід з роздрукування.
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[ Розробка відео ]
Презентація, Інформація, Кліпи, Реклама, Фільми, Анімація
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[ Ділові документи ]
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Контрольні - реферати - дипломні - презентація.
Усі пропозиції і побажання пишіть ПП.
Дякую за увагу!
тел. 063 - 459 - 62 - 44
SEO = > SEO
ГС = > SEO
ФБ = > SEO
ТМ = > SEO
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