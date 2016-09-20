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Владислав Шукалович
Uladzilav
Uladzilav
32 года
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Светлана
Thunderbird_SV
37 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
$30
9 баллов
9 лет назад
Структурирование каталога
Все хорошо, быстро.
Четко сформулированное ТЗ, быстрая коммуникация. Рекомендую
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Отзывы заказчиков
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