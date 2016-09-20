Uladzilav

Владислав Шукалович Uladzilav

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Thunderbird_SV
Светлана 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
9 баллов
9 лет назад
Структурирование каталога
Все хорошо, быстро.
Четко сформулированное ТЗ, быстрая коммуникация. Рекомендую
Ответный отзыв