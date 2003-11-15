Дизайн, который скажет все за вас

Огненный дизайн: сайты, лендинги, ui/ux, мобильные приложения, верстка на HTML или Tilda

Связь со мной: https://t.me/UlianaSte

Мои актуальные работы:

Лендинг - https://mama-nu-kupi.ru/

Всем привет!

Меня зовут Ульяна и я создаю классный дизайн. Я рисую всегда. И первые три года своей практике мое творчество было представлено иллюстрациями. Я создавала их на заказ, печатала мерч и после участвовала в маркетах. Сейчас это ушло в разряд хобби, но зато появился ВЕБ-ДИЗАЙН. Теперь мои руки создают красоту в интернете, рисую продающие сайты и раскрывают бренды на все 120%!!!

Теперь о работе

1 — Расскажите о своем проекте, что вы хотели бы получить. Главный вопрос - Зачем вам крутой дизайн?

2 — Созвонимся на удобной платформе и обсудим детали работы, вашу идею и возможную реализацию

3 — Созвоны по мере продвижения работы или текстовое общение, чтобы вы были спокойны за свой проект

4 — Работаем от прототипа к готовому дизайну

5 — Возможно дальнейшая верстка проекта на HTML или Tilda

Что по оплате?

Прошу оплату после первого созвона, когда вы услышите мои идеи по поводу реализации ваших хотелок. Однако дизайн - капризный товарищ, так что количество правок не ограничено, моя задача, сделать проект под ваш запрос. Однако, если вы решите в корне поменять идею в процессе ее реализации, то:

Верну деньги

Если не попаду в ваши желания. Такое бывает, что виденье людей не совпадает, поэтому не переживайте. Отказ только в случае, если до этого вы одобряли каждый шаг, а на последнем решили, что все таки что-то не то, и обратитесь к другому мастеру.

Стоимость и сроки

Все обсуждается лично под конкретный запрос и задачу, необходимый креатив в проекте и общий объем работы. Оплата в рублях на карту банка.

Всегда на связи и готова к вашим идеям!